Ulus Hükümet caddesi yenilendi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkentin tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıkmaya devam ediyor. Kültür ve Tabiat Daire Başkanlığının Ulus’ta sürdürdüğü yenileme çalışmaları kapsamında; Hükümet ve Anafartalar Caddeleri ile Susam ve Çam Sokaklarında kentsel tasarım ve çevre düzenleme projesini tamamladı.

BİLGİLENDİRME PANOLARI

İhale bedeli 14 milyon 979 bin TL olan Altındağ ilçesi Hükümet Caddesi ve Çevresi Çevre Düzenlemesi; Anafartalar Caddesi ile Hükümet Caddesi kesişiminden başlayarak eski Ankara Valiliği Binası ve Hacı Bayram-ı Veli Camisi’ne uzanıyor. Proje kapsamında; kaldırım taşları, kent mobilyaları, aydınlatmalar ve bitki peyzajları yenilenirken bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin bilgilenmesi açısından İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanan bilgilendirme panoları da alana yerleştirildi.

“RAHATÇA VAKİT GEÇİREBİLECEK”

Başkent tarihinde önemli bir yere sahip olan Hacı Bayram Meydanı girişindeki Hükümet Caddesi’nde yenileme çalışmalarını tamamlayıp Başkentlilerin hizmetine sunmaktan dolayı çok mutlu olduklarını dile getiren Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş şu açıklamalarda bulundu: “Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak Anafartalar Caddesi’nde geçtiğimiz yıldan bu yana önemli çalışmalar yürütüyoruz. Hacı Bayram girişindeki Hükümet Caddesi düzenlemesini gerçekleştirdik. Burası hepimizin bildiği üzerine çok kötüydü, kaldırımlar düzensizdi. Gelen vatandaşlarımızın gerek ibadet sonrasında gerek öncesinde oturup dinlenebilecekleri oturma grupları düzgün alanlar yoktu. Hem tarihi merkezin UNESCO’nun geçici listesine dâhil ettiği tarihi merkeze yarışır bir çevre düzenlemesi yapalım hem de burayı ziyarete gelen binlerce hemşerimizin burada rahatlıkla vakit geçirebilecekleri dinlenebilecekleri bir ortam yaratmak istedik. Malzemeleri özel seçtik, projeyi özel hazırladık, sit alanı olduğu için projemizi öncelikle Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Bölge Kuruluna onaylattık. Onaya müteakiben de ihale çalışmasını da geçtiğimiz yıl tamamladık. Bu sene de tüm uygulama işlemlerini bitirmiş bulunuyoruz. Ayrıca alana İngilizce-Türkçe bilgilendirme levhalarını da yerleştirdik. Böylece Ankara’nın en önemli kültür turizmi bölgelerinden birisi olan Hacı Bayram girişindeki Hükümet Caddesi’ni de düzenlemiş olduk.”