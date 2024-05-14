"Eğitimi, yandaş sistemine feda ettirmeyeceğiz"

Cumhuriyet Halk Partisi Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, Resmi Gazete’de sözleşmeli öğretmen alımlarında yer alan mülakat ile kaldırılacağı vaat edilen mülakatın resmileştiğini söyledi.
Mülakatın kaldırılacağının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın seçim vaadi olduğunu anımsatan Halıcı, yayınlanan kararın verilen sözlerin de resmen tutulmadığının kanıtı olduğunu ifade etti.
YASAL TÜM YOLLARI SONUNA KADAR KULLANACAĞIZ
Mülakatın yarattığı haksızlıklara işaret eden Halıcı, şöyle devam etti: “Seçimden önce mülakat kaldırılacak diyen iktidar şimdi tam tersini yaparak mülakat denen haksızlığı resmi hale getirdi. Bu ucube kararın kaldırılması için demokratik ve yasal tüm yolları sonuna kadar kullanacağız. Eğitimi; öğretmenlerimizi ve geleceğimiz öğrencilerimizi yandaş torpil sistemine feda ettirmeyeceğiz.”
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.