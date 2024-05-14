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"Eğitimi, yandaş sistemine feda ettirmeyeceğiz"

Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, seçim kampanyası sırasında kaldırılacağı taahhüt edilen mülakatın artık resmiyet kazandığını vurgulayarak, "Eğitimi; öğretmenlerimizi ve gelecekteki nesillerimizi siyasi ilişkilere dayalı ayrıcalıklara kurban etmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

"Eğitimi, yandaş sistemine feda ettirmeyeceğiz" mask

Cumhuriyet Halk Partisi Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, Resmi Gazete’de sözleşmeli öğretmen alımlarında yer alan mülakat ile kaldırılacağı vaat edilen mülakatın resmileştiğini söyledi.
Mülakatın kaldırılacağının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın seçim vaadi olduğunu anımsatan Halıcı, yayınlanan kararın verilen sözlerin de resmen tutulmadığının kanıtı olduğunu ifade etti.

YASAL TÜM YOLLARI SONUNA KADAR KULLANACAĞIZ


Mülakatın yarattığı haksızlıklara işaret eden Halıcı, şöyle devam etti: “Seçimden önce mülakat kaldırılacak diyen iktidar şimdi tam tersini yaparak mülakat denen haksızlığı resmi hale getirdi. Bu ucube kararın kaldırılması için demokratik ve yasal tüm yolları sonuna kadar kullanacağız. Eğitimi; öğretmenlerimizi ve geleceğimiz öğrencilerimizi yandaş torpil sistemine feda ettirmeyeceğiz.”

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14 May 2024 - 13:02 - Gündem

Mahreç  Zehra Önen

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