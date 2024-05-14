Aydınlatma direğinin altında kalmaktan son anda kurtuldular

Ahmet YEŞİLMEN- Uğur ŞAHİN- Utku Can Sönmez/ İSTANBUL,

Kaza, bugün saat 11.00 sıralarında Mimar Kemalettin Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 GNP 534 plakalı minibüsün sürücüsü dönüş yapmak istediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan aydınlatma direğini devirdi. Minibüs daha sonra ise bir kıyafet mağazasına çarparak durabildi. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı kazada kaldırımda bulunanlar aydınlatma direğinin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

KAZA ANI KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüsün aydınlatma direğini devirdiği sırada kaldırımda bulunanların son anda kurtulduğu görülüyor.

"KİMSEYE BİR ŞEY OLMADI"

Esnaf Shir Ahmedov, "Burada kaldırımda duruyorduk. Araba direğe çarptı. İnsanlar kaçışmaya başladı. Direk de düştü. Kaldırımda da 3-4 kişi vardı. Direği de devirdi. Allah'tan kimseye bir şey olmadı" dedi.