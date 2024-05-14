ABB'den kültürel değerlere destek

Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal medya platformu üzerinden kültürel mirasa sahip çıkacağını duyurdu.
ABB açıklamasında;
Başkentin tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıkıyoruz.
Ulus’ta sürdürdüğümüz yenileme çalışmalarımızla, Hükümet ve Anafartalar Caddeleri ile Susam ve Çam Sokaklarında kentsel tasarım ve çevre düzenleme projesini tamamladık.
Proje kapsamında; kaldırım taşları, kent mobilyaları, aydınlatmalar ve bitki peyzajları yenilenirken bölgeyi ziyaret eden turistler için İngilizce ve Türkçe bilgilendirme panoları da alana yerleştirdik." ifadelerine yer verdi.
Başkentin tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıkıyoruz.
Ulus’ta sürdürdüğümüz yenileme çalışmalarımızla, Hükümet ve Anafartalar Caddeleri ile Susam ve Çam Sokaklarında kentsel tasarım ve çevre düzenleme projesini tamamladık. ✔️
Proje kapsamında; kaldırım taşları, kent… pic.twitter.com/NeCnEf6bKo
— Ankara Büyükşehir (@ankarabbld) May 14, 2024
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.