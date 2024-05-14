ABB'den kültürel değerlere destek

Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal medya platformu üzerinden kültürel mirasa sahip çıkacağını duyurdu.

ABB açıklamasında;

Başkentin tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıkıyoruz.

Ulus’ta sürdürdüğümüz yenileme çalışmalarımızla, Hükümet ve Anafartalar Caddeleri ile Susam ve Çam Sokaklarında kentsel tasarım ve çevre düzenleme projesini tamamladık.

Proje kapsamında; kaldırım taşları, kent mobilyaları, aydınlatmalar ve bitki peyzajları yenilenirken bölgeyi ziyaret eden turistler için İngilizce ve Türkçe bilgilendirme panoları da alana yerleştirdik." ifadelerine yer verdi.