Oğuzhan EKE/BOLU

1'inci Lig’i 7’nci olarak tamamlayarak Play-Off’lara kalmaya hak kazanan Boluspor, 16 Mayıs Perşembe günü saat 17.00’de deplasmanda karşılaşacağı Bodrum FK maçının hazırlıklarını sürdürdü. Karaçayır Mahallesi’ndeki kulüp tesislerinde, teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, kırmızı-beyazlılar ısınma koşusunun ardından taktik çalıştı.

Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Boluspor’un 32 yıldır Süper Lig hasreti olduğunu ifade ederek, “Tabi hazırlanması kısa zamanda olan bir maç oynayacağız. Çok fazla kadro derinliğimiz de yok. Oyuncuları yıpratmadan hazırlanmaya çalışıyoruz. Tabi önemli bir süreçteyiz. Ben geldiğim günden beri anlatıyorum önemli bir süreçte olduğumuzu ama insanlar anlamakta biraz güçlük çekiyorlar veya anlamak istemiyorlar. 32 yıllık Süper Lig özlemi var Bolu’nun. Biz bunu başarmak için uğraşacağız. Topyekûn savaşmamız gerekiyor. Hiç topyekûn olamıyoruz Bolu’da. Böyle bir problem var. Ben onu çok hissediyorum. Bir şansımız var. Mevcut kulübün ve kendimizin bulunduğu şartlara göre elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Bugüne kadar olduğu gibi” şeklinde konuştu.

"BURADA TEK YÖNLÜ GİDİYOR MOTİVASYON"

Koşukavak, takımın motivasyonun yüksek olduğunu ancak şehrin bütünleşemediğini belirterek, “Oyuncuların kariyeri açısından da oldukça çok önemli ve kıymetli. Burada tek yönlü gidiyor motivasyon. Yönetim kurulu, başkan ve biz sürekli diri tutmaya çalışıyoruz. Biraz daha topyekûn kalkınmaya ihtiyacımız var. Bugün bizle Play-Off’u oynayacak takımlara baktığınız zaman, şehir bütünleşmesi, basın, bütün paydaşlar... Şehrin, bir tane takımı var ve Boluspor. Şehrin bütün paydaşlarının burada olmasını düşünmek çok akla abes bir şey olmasa gerek diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

"7’NCİ OLAN TAKIM ÇOK DEZAVANTAJLI"

Koşukavak, ligi 7’nci tamamladıkları için Play-Off turlarında dezavantajlı olduklarını belirterek, “Tabi 7’nci olan takım çok dezavantajlı başlıyor. Kural gereği. Tek maç deplasmana gidiyorsunuz. Turu geçerseniz, bir daha sizi içeride oynatıyorlar. Son deplasmanda, ikinci ayağı deplasmanda oynatıyorlar. Orayı da geçmeniz gerekiyor. Oradan sonra bir ikinci tur oynuyorsunuz, orada da dezavantajlısınız. Finale kadar 7’nci takımın kağıt üzerinde dezavantajları var. Bunların üstesinden gelmeye çalışacağız. Gücümüz neyse, samimiyetimiz, iyi niyetimiz neyse her şeye rağmen elimizden ne geliyorsa yapacağız. Takdir Allah’tan” şeklinde konuştu.