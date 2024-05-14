“Tatile değil, soğan tarlasına gidiyorlar”

CHP Osmaniye Milletvekili Dr. Asu Kaya, Osmaniye’de, soğan toplamaya gelen mevsimlik tarım işçilerini tarlalarında ziyaret etti ve sorunlarını dinledi. Asu Kaya, ziyaretinde,“Tarlalarda çok büyük eziyetler çekerek çalışan mevsimlik tarım işçilerimiz tatil için değil ekmek parası kazanmak için, tarlalarda güvencesiz koşullarda çalışmak zorunda kalıyorlar. Okula gitmesi gereken Esma kızımız, okulunu bırakmış. Şanlıurfa’dan Osmaniye’ye gelmiş olan ailesiyle tarlada çalışıyor. Ailelerin parası yok, çocukları düzenli sağlık hizmeti de alamıyorlar. Şanlıurfa’dan gelen aileler, kendi kentlerinde istihdam imkânı olmadığından, açılan fabrikalar olmadığından yakınıyor ve istihdam desteği istiyorlar.” dedi.

“Tatile gitmiyorlar”

CHP Osmaniye Milletvekili Dr.Asu Kaya: “Tarım işçileri tatile gitmiyor, ekmek parası peşinde yollarda ömür harcıyorlar.” CHP Osmaniye Milletvekili ve TBMM Katip Üyesi Dr.Asu Kaya, soğan tarlasını ziyaretinde,

“Mevsimlik tarım işçileri tatil yapmak için şehirden şehire gidiyorlar diyen siyasiler var. Ben,“Mevsimlik tarım işçileri için, tatil yapmaya gidiyorlar” diyenleri buraya Osmaniye’ye, soğan tarlasına tatile davet ediyorum” dedi. Kaya, açıklamasında, Mevsimlik tarım işçilerinin çetin doğa şartlarında, yağmur altında çalışmak zorunda kaldıklarını da belirterek: “Zorlu şartlarda çalışmak zorunda kalan mevsimlik tarım işçilerinin, çıplak, yalın ayak,- tarlada soğan toplayan kız çocuklarının okula gidememelerine, akranlarına göre geriden gelmelerine yol açan etkenlerin ortadan kaldırılması için devletin etkin tedbirlerinin bir an evvel hayata geçirilmesi çağrısında bulunuyorum.”dedi.