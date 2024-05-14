Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Engelliler Haftası kapsamında sivil toplum kuruluşlarıyla biraraya geldi. Programda bir konuşma yapan Bakan Göktaş, bu haftanın 4.8 milyon engelliyi fark etmek ve onlara karşı sorumluluk bilincine varmak için güzel bir vesile olduğunu vurguladı.

Aşık Veysel’den Bülent Çetin’e, Yusuf Akgün’den Sare Aydın’a spor, sanat, edebiyat, bilim başta olmak üzere her alanda önemli izler bırakmış isimlere değinen Göktaş, "Sizlere üç kısa hikâye anlatmak istiyorum. Hikayelerden ilki uzayı merak eden küçük bir çocuğa aittir. Merakının peşinde koşan çocuk, dereceyle kazandığı astronomi ve uzay bilimlerini bitirerek Türkiye’nin ilk uzay mühendisi olmuştur. Bu çocuk dört yaşındayken hiçbir şekilde konuşamaz ve yürüyemez denilen Turgay Karakaş’tır. İkinci hikâye ise edebiyata ve felsefeye olan ilgisi, kitaplara olan tutkusuyla ömrünü okumaya ve yazmaya adayan bir adama aittir. Bu adam tutkusu nedeniyle görme yetisini kaybetmiş Türk düşünce hayatına önemli eserler kazandırmış Cemil Meriç’tir. Üçüncü hikâye ise yaşama tutkusu ve azmini yüzmeye yönlendiren bir kız çocuğunundur. Doğuştan iki kolu olmayan, fakat girdiği uluslararası müsabakalarda ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandıran, gururumuz Sümeyye Boyacı’dır. Her biri ve daha ismini anamadığımız daha niceleri, fiziksel engellerine rağmen bunların üstesinden gelmiş hepimize örnek olmuş kişilerdir, vatandaşlarımızdır, gururlarımızdır. Bugün onları taşıdıkları engellerle değil, ülkemize kattıkları değerler, kazandırdıkları başarılarla anıyor ve gurur duyuyoruz" dedi.

"ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALARIMIZ YARDIM EKSENLİ DEĞİL HAK TEMELLİ"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, 2005 yılında çıkarılan Engelliler Kanunu’na vurgu yaparak ‘’İşte bu inançla, Türkiye’de son 22 yılda engelli vatandaşlarımızın hak ettiği hayat standartlarına sahip olmaları için devrim niteliğinde çalışmalar yürüttük. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda engellilere yönelik sosyal politikalarımızı yardım eksenli değil, hak temelli anlayışıyla hayata geçirdik. Bu kapsamda 2005 yılında çıkarılan Engelli Kanunu, engelli vatandaşlarımızın hayatına yenilikler katan büyük bir reformdur. Engellilerimize yönelik pozitif ayrımcılığı ise 2010 yılında anayasal güvence altına aldık. Bu kapsamda bugün 106'sı resmi, 313 özel bakım merkezinde 36 bin engelli vatandaşımıza yatılı bakım hizmeti sunuyoruz. Bunun yanı sıra, 136 Gündüzlü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile 143 Umut Evi ile engelli vatandaşlarımızın yanında oluyoruz" şeklinde konuştu.

"KAMUDA ÇALIŞAN ENGELLİ SAYISINI 12 KAT ARTIRDIK"

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (E-KPSS) ile, engelli bireylerde istihdamı artırdıklarının altını çizen Göktaş, "Kolaylaştırıcı ve teşvik edici politikalarla engelli çalıştırma zorunluluğunda doluluk oranını yüzde 80’lere çıkardık. Engelli istihdamında yine bir ilki gerçekleştirip E-KPSS’yi başlatarak kamuda çalışan engelli sayısını tam 12 kat artırarak 68 bine ulaştırdık. 65 yaş üstü, çalışamayacak durumda olan veya iş bulamayan engellilere bağlanan aylıkları yüzde 200 ila yüzde 300 oranında artırdık. Çalışma ortamlarını engellilerin ihtiyaçlarına göre düzenleyen korumalı iş yerlerine kaynak aktardık. Destek ve yardım hizmetlerindeki tüm engelleri ortadan kaldırdık. Evde Bakım Yardımı kapsamında yaklaşık 600 bin vatandaşımıza aylık 7 bin 608 lira ödeme yapıyoruz." dedi. Konuşmasının ardından Bakan Göktaş Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileriyle basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.