ABD Ticaret Bakanlığı tarafından 13- 15 Mayıs’ta İstanbul'da düzenlenen ‘Trade Winds Europe/ Eurasia’ ticaret misyonu ve iş geliştirme forumunun ikinci günü kapsamında ABD Büyükelçisi Jeffry Flake ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat açılış konuşması yaptı. Organizasyona ABD Başkonsolosu Julie Eadeh, ABD Ticaret Bakanlığı uluslararası ticaretten sorumlu danışman Marisa Lago ve 300’den fazla yerli ve yabancı iş insanı katıldı.

ABD Büyükelçisi Jeffry Flake konuşmasında ABD ve Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin gelişerek büyüdüğüne dikkat çekerek, hem savunma hem de turizm açısından iki ülke arasındaki iş birliklerinin de altını çizdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise Türk ve ABD Hükümetlerinin ikili ticaret ve karşılıklı yatırımları artırma konusundaki kararlılıklarına vurgu yaparak, "Trade Wins Organizasyonun 16 yıl sonra tekrar İstanbul'a geri dönmesinden mutluluk duyuyoruz. Bu ivme sayesinde, son 10 yılda ticari ilişkilerimiz oldukça iyi gitmektedir. 2008 yılında İstanbul'da Trade Winds programı yapıldığında, 16 milyar dolar olan ticaret hacmi, yüzde 110 artarak 2023 yılında 33,5 milyar dolara erişmiştir. O dönemde 4,3 milyar dolar olan ABD'ye ihracatımız bugün 14,8 milyar dolara çıkmıştır. Bugün ABD, Türkiye'nin en büyük ikinci ihracat pazarı haline gelmiştir. Bu durum iki ülke arasında farklı sektörlerdeki yatırımları da arttırmaktadır” dedi.

"ABD KAYNAKLI YABANCI YATIRIMLARIN TUTARI 15 MİLYAR DOLARA ULAŞTI"

Bakan Bolat, ABD kaynaklı yabancı yatırımların tutarının 15 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Böylece ABD, ülkemizdeki en büyük ikinci yabancı yatırımcı haline gelmiştir. Bu dönem zarfında, 2 binden fazla Amerika firması Türk ekonomisinin gücüne ve potansiyeline inanarak Türkiye'ye yatırım yapmıştır. Bu firmalar, Türk ekonomisine 60 milyar doların üstünde katkıda bulunuyor ve 110 binden fazla kişiye istihdam sağlıyor. Amerikan firmalarının üretim, istihdam ve ihracatımıza katkıda bulunduğunu ve bu firmaların sayısının da her geçen gün arttığını büyük bir memnuniyetle görüyoruz” dedi. Bakan Bolat ayrıca, organizasyon için İstanbul’un seçilmesinin ABD Hükümetinin ve firmalarının Türkiye’nin Amerikalı firma ve yatırımcıları için öneminin farkında olduklarının bir göstergesi olduğunu ifade etti. Organizasyon kapsamında konuşan ABD merkezli ‘Chobani’ adlı süzme yoğurt üreticisi ve şirket CEO’su Hamdi Ulukaya, şirketin ABD’de kuruluşu ve iki ülke arasındaki yatırımların önemine vurgu yaptı.

“HEDEFİMİZ İKİLİ TİCARET HACMİNİ 100 MİLYON DOLARA ULAŞTIRMAK”

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, geçtiğimiz hafta ABD’nin başkenti Washington'da Amerikan-Türk İş Konseyi (ATC) 39’uncu Yıllık Toplantısı'na katılmıştı. Bakan Bolat, resmi temasları kapsamında yaptığı açıklamada, “2023 yılı itibarı ile ABD ile 14,8 milyar doları ihracat olmak üzere, 33,5 milyar dolar olan ticaret hacmimizi sürdürülebilir bir ivme ile 100 milyar dolar düzeylerine çıkarmakta kararlıyız. Ticaret Bakanlığı olarak ABD ile olan dış ticaretimizi ülkemizin faydasına olacak şekilde arzuladığımız düzeylere ulaştırmak için durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ve ABD Ticaret Odası'na ülkemizin dış ticaretini doğrudan etkileme potansiyeli bulunan bu müstesna etkinliği düzenledikleri için teşekkürlerimi iletiyorum” demişti.