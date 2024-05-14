Minibüs takla attı: 8 yaralı

Kaza, saat 08.00 sıralarında Hakkari- Van kara yolunun 20'nci kilometresindeki Çiftlik mevkinde meydana geldi. Van’dan Hakkari'ye gelen yakıt tankeri, yağışlı hava nedeniyle sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. Tankerden sızan yakıt nedeniyle arkadan gelen 47 LF 541 plakalı minibüs, kayarak takla attı. Kazada, minibüsteki 8 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi göreve giden elektrik dağıtım şirketi görevlileri yaptı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Hakkari Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.