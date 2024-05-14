Yerlikaya KISKAÇ-15 operasyonunu duyurdu

6️⃣2️⃣ ilde FETÖ tarafından devletin farklı kademelerine yerleştirilmesi planlanan şahıslara yönelik düzenlenen “KISKAÇ-15” operasyonlarında 5️⃣4️⃣4️⃣ şüpheli yakalandı❗️



FETÖ’cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin üstün… pic.twitter.com/guEybfJzWP

— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 14, 2024