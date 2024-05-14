Yerlikaya KISKAÇ-15 operasyonunu duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı X'ten KISKAÇ-15 operasyonu yapıldığını açıkladı.
6️⃣2️⃣ ilde FETÖ tarafından devletin farklı kademelerine yerleştirilmesi planlanan şahıslara yönelik düzenlenen “KISKAÇ-15” operasyonlarında 5️⃣4️⃣4️⃣ şüpheli yakalandı❗️
FETÖ’cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin üstün… pic.twitter.com/guEybfJzWP
— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 14, 2024
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.