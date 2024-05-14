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Yerlikaya KISKAÇ-15 operasyonunu duyurdu

Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden KISKAÇ-15 operasyonu yapıldığını duyurdu.

Yerlikaya KISKAÇ-15 operasyonunu duyurdu mask

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı X'ten KISKAÇ-15 operasyonu yapıldığını açıkladı.

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14 May 2024 - 10:43 - Gündem

Mahreç  Zehra Önen

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