Ankara Büyükşehir Belediye ( ABB) Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 14 Mayıs Çiftçiler Günü'nü kutladı.
Yavaş'ın açıklaması şu şekilde; "Verdikleri emek ve alın teriyle bizlere ve ekonomimize can veren tüm çiftçilerimizin 14 Mayıs Çiftçiler Günü kutlu olsun. Türkiye’nin yerel bazda en kapsamlı kırsal kalkınma desteklerini onlar için sağlamaya devam edeceğiz. Bereketinizin daim, hasatınızın bol olduğu bir yıl diliyorum."
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.