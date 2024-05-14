- Yaşam

Çiftçiler günü kutlu olsun!

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 14 Mayıs Çiftçiler Günü'nü kutladı.

Çiftçiler günü kutlu olsun! mask

Ankara Büyükşehir Belediye ( ABB) Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 14 Mayıs Çiftçiler Günü'nü kutladı.

Yavaş'ın açıklaması şu şekilde; "Verdikleri emek ve alın teriyle bizlere ve ekonomimize can veren tüm çiftçilerimizin 14 Mayıs Çiftçiler Günü kutlu olsun. Türkiye’nin yerel bazda en kapsamlı kırsal kalkınma desteklerini onlar için sağlamaya devam edeceğiz. Bereketinizin daim, hasatınızın bol olduğu bir yıl diliyorum."

# çiftçiler günü, 14mayıs, mansuryavas, bir, Türkiye

14 May 2024 - 10:34 Ankara- Yaşam

Mahreç  Melisa Sapaz

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