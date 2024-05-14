Gürcistanlı hırsızlar yakalandı

Olay, 30 Nisan Salı günü, Hasanpaşa Mahallesi, Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; uçak mühendisi U.A.’nın park ettiği otomobiline giren hırsızlar, ön koltukla bulunan dizüstü bilgisayarı alarak kaçtı. Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmada polis, iki kişi oldukları belirlenen şüphelilerin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini tespit etti. Görüntülerde bir kişinin gözcülük yaptığı diğer şüphelinin ise hırsızlığı gerçekleştirerek olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

Polis, güvenlik kamera görüntülerinden takip ettiği şüphelileri, Fatih’te, olay yerinden kaçtıkları otomobilin içinde gözaltına alındı. Gürcistan uyruklu Gia K.(52) ile Giorgi C.(48) polis ekipleri tarafından yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorguya alındı. Yapılan soruşturmada, şüphelileri bir gün önce de Bursa’da bir başka otomobilden hırsızlık yaptıkları ortaya çıktı. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.