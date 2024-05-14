- Asayiş

Gürcistanlı hırsızlar yakalandı

Sultanbeyli’de, park halindeki bir otomobilin ön koltuğu üzerine bırakılan dizüstü bilgisayarı çalan Gürcistan uyruklu iki şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Gürcistanlı hırsızlar yakalandı
Gürcistanlı hırsızlar yakalandı
Video için play'e tıklayın

Olay, 30 Nisan Salı günü, Hasanpaşa Mahallesi, Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; uçak mühendisi U.A.’nın park ettiği otomobiline giren hırsızlar, ön koltukla bulunan dizüstü bilgisayarı alarak kaçtı. Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmada polis, iki kişi oldukları belirlenen şüphelilerin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini tespit etti. Görüntülerde bir kişinin gözcülük yaptığı diğer şüphelinin ise hırsızlığı gerçekleştirerek olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

Polis, güvenlik kamera görüntülerinden takip ettiği şüphelileri, Fatih’te, olay yerinden kaçtıkları otomobilin içinde gözaltına alındı. Gürcistan uyruklu Gia K.(52) ile Giorgi C.(48) polis ekipleri tarafından yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorguya alındı. Yapılan soruşturmada, şüphelileri bir gün önce de Bursa’da bir başka otomobilden hırsızlık yaptıkları ortaya çıktı. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

# Operasyon, Gürcistan, bir, ISE, geldi, ile, Polis, meydana, Güvenlik, Park

14 May 2024 - 10:26 DHA İstanbul- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL