İstanbul'da PKK/KCK operasyonu düzenlendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, PKK/KCK Terör Örgütü Kürdistan Demokratik Konfederalizmi/ Türkiye Demokratik Örgütlemesi (KCK/TDÖ) içerisinde faaliyet yürüten şüphelilerin tespiti için çalışma başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri şüphelilerin kimlik ve adreslerini tespit etti. Polis ekiplerinin 5 ayrı adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda, 4 şüpheli yakalandı.