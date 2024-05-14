İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, PKK/KCK Terör Örgütü Kürdistan Demokratik Konfederalizmi/ Türkiye Demokratik Örgütlemesi (KCK/TDÖ) içerisinde faaliyet yürüten şüphelilerin tespiti için çalışma başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri şüphelilerin kimlik ve adreslerini tespit etti. Polis ekiplerinin 5 ayrı adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda, 4 şüpheli yakalandı.
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İstanbul'da PKK/KCK operasyonu düzenlendi
İstanbul’da PKK/KCK Terör Örgütü Kürdistan Demokratik Konfederalizmi/Türkiye Demokratik Örgütlemesi (KCK/TDÖ) içerisinde faaliyet yürüten 4 şüpheli düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.