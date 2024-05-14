- Gündem

İstanbul'da PKK/KCK operasyonu düzenlendi

İstanbul’da PKK/KCK Terör Örgütü Kürdistan Demokratik Konfederalizmi/Türkiye Demokratik Örgütlemesi (KCK/TDÖ) içerisinde faaliyet yürüten 4 şüpheli düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.

İstanbul'da PKK/KCK operasyonu düzenlendi mask

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, PKK/KCK Terör Örgütü Kürdistan Demokratik Konfederalizmi/ Türkiye Demokratik Örgütlemesi (KCK/TDÖ) içerisinde faaliyet yürüten şüphelilerin tespiti için çalışma başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri şüphelilerin kimlik ve adreslerini tespit etti. Polis ekiplerinin 5 ayrı adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda, 4 şüpheli yakalandı.

# istanbul, şüpheli, Terör, Türkiye, Polis, Emniyet Müdürlüğü

14 May 2024 - 10:07 DHA İstanbul- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL