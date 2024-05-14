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Bakan Jolly, Türkiye'ye gelecek

Dışişleri Bakanlığı, Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly'nin, 15-16 Mayıs'ta Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacağını açıkladı.

Bakan Jolly, Türkiye'ye gelecek mask

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, 15-16 Mayıs 2024 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyarette bulunacaktır. Sayın Bakanımızın, konuk Bakan ile gerçekleştireceği görüşmelerde, ikili ilişkiler ve Gazze'deki durum başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alınacaktır" denildi.

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14 May 2024 - 10:06 DHA Ankara- Dünya

Mahreç  Dha Ajansı

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