Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ulus'ta yapılan yenilenme çalışmalarının son bulduğu açıklandı.

ABB tarafından yapılan açıklama şu şekilde; "Başkentin tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıkıyoruz. Ulus’ta sürdürdüğümüz yenileme çalışmalarımızla, Hükümet ve Anafartalar Caddeleri ile Susam ve Çam Sokaklarında kentsel tasarım ve çevre düzenleme projesini tamamladık. Proje kapsamında; kaldırım taşları, kent mobilyaları, aydınlatmalar ve bitki peyzajları yenilenirken bölgeyi ziyaret eden turistler için İngilizce ve Türkçe bilgilendirme panoları da alana yerleştirdik."