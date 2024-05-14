Bilim Şenliği başladı

İl Halk Kütüphanesi önünde açılan Bilim Şenliği'ne Vali Türker Öksüz, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Emre Gürsoy ile akademisyenler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.Vali Türker Öksüz, " Bilgi çağı olarak adlandırılan 21'inci yüzyılda kütüphaneler sürekli kendilerini yenileyerek hizmet yelpazesini geliştirmektedir. Kütüphane farkındalığını oluşturmak için kültürel etkinlikler düzenlemektedir. Kütüphanelerin bu anlayışı aynı zamanda toplumsal bağları da güçlendirmektedir. Bugün burada İl Halk Kütüphanemizin düzenlemiş olduğu Bilim Şenliği'nin açılışı için sizlerle bir aradayız. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı 81'i il halk kütüphanesi olmak üzere 1294 kütüphane içerisinde il halk kütüphanemizin bir ilki gerçekleştiriyor olması çok kıymetlidir" dedi. İl Halk Kütüphanesi Müdürü Mehmet Küçük, "İçinde bulunduğumuz 21'inci yüzyılda kütüphaneler, ev, okul veya iş yerinden sonra 3'üncü mekan olarak nitelendirilmektedir" diye konuştu. Küçük, Bilim Şenliği'nin 5 gün süreceğini belirterek, "Şenliğimiz Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilgisi Eğitim Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nın katkılarıyla, günde 4 oturum şeklinde, 3 oturum İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği çerçevesinde belirlenen okullar ile gerçekleştirilecek. 17 Mayıs Cuma günü 'TÜBİTAK Bilim Söyleşileri' kapsamında Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi-Kimya Mühendisliği Bölümü'nde görevli Prof. Dr. Mehmet Gönen ile 'Hayatımızdaki Kimya' adlı söyleşi gerçekleştirilecek. Bilim Şenliği 4'ü öğrencilerin etkinlikleri deneyimleyeceği, 1'i ise gösteri deneylerinin gerçekleşeceği 5 stanttan meydana gelmektedir" dedi. Konuşmaların ardından katılımcılar stantları gezerek etkinliklerle ilgili bilgi aldı.

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,