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Sözlü sınavlara ilişkin düzenleme yayınlandı

Sözleşmeli öğretmen istihdamında sözlü sınav başarı puanının, "KPSS puanının yüzde 50'si ile sözlü sınavdan alınan puanın yüzde 50'si" alınarak belirlenmesine ilişkin yönetmelik değişikliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sözlü sınavlara ilişkin düzenleme yayınlandı mask

Milli Eğitim Bakanlığınca yayımlanan Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 3 Ağustos 2016 tarihli ve 29790 sayılı yönetmeliğe yeni hüküm eklendi.

Buna göre, sözleşmeli öğretmen istihdamında sözlü sınav başarı puanı, "KPSS puanının yüzde 50'si ile sözlü sınavdan alınan puanın yüzde 50'si" alınarak belirlenecek.

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14 May 2024 - 09:59 AA Ankara- Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı

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