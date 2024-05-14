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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Kiev’e gitti

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, resmi temaslarda bulunmak üzere Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gitti.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Kiev’e gitti mask

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, “Rus saldırganlığına karşı özgürlüklerini savunan Ukrayna'ya olan sarsılmaz desteğimizi göstermek üzere bugün Kiev'e döndüm” dedi.

# karşı

14 May 2024 - 09:57 DHA - Dünya

Mahreç  Dha Ajansı

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