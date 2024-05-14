- Yaşam

Özel'den taziye mesajı

Cumhuriyet halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, tiyatro oyuncusu Ayten Gökçer için taziye mesajı yayımladı.

Özel'den taziye mesajı mask

Türk tiyatro ve sinema dünyasının sevilen isimlerinden Ayten Gökçer, 84 yaşında hayatını kaybetti. Gökçer'in vefatı üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, taziye mesajı yayımladı.

Özgür Özel'in mesajı şu şekilde oldu: " Büyük üzüntüyle yaşamını yitirdiğimiz tiyatro ve sinemamızın unutulmaz isimlerinden Ayten Gökçer'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum."

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14 May 2024 - 09:33 Ankara- Yaşam

Mahreç  Melisa Sapaz

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