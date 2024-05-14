Özel'den taziye mesajı

Türk tiyatro ve sinema dünyasının sevilen isimlerinden Ayten Gökçer, 84 yaşında hayatını kaybetti. Gökçer'in vefatı üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, taziye mesajı yayımladı.

Özgür Özel'in mesajı şu şekilde oldu: " Büyük üzüntüyle yaşamını yitirdiğimiz tiyatro ve sinemamızın unutulmaz isimlerinden Ayten Gökçer'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum."