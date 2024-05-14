Özel'den taziye mesajı

Türk tiyatro ve sinema dünyasının sevilen isimlerinden Ayten Gökçer, 84 yaşında hayatını kaybetti. Gökçer'in vefatı üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, taziye mesajı yayımladı.
Özgür Özel'in mesajı şu şekilde oldu: " Büyük üzüntüyle yaşamını yitirdiğimiz tiyatro ve sinemamızın unutulmaz isimlerinden Ayten Gökçer'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum."
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.