Ankara'da FETÖ/PDY soruşturmalarında 48 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalar yürütüldü. Buna göre; etkin pişmanlıkta bulunan şüphelilerin verdiği ifade, elde edilen dijital materyallerinin çözümlenmesi, yapılan teknik ve fiziki takip ile soruşturma kapsamında bugüne kadar alınan ifadeler/fotoğraf teşhislerine bağlı olarak örgütün güncel yapılanması içerisinde yer aldıkları anlaşılan 5 şüpheli tespit edildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nı hedef alarak içerisinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasıyla irtibatı olduğu anlaşılan, haklarında örgüt mensubu olduklarına dair ifadeler bulunan 7'si ihraç subay, 1'i halen görevde, 1'i emekli, 1'i ihraç olmak üzere 3 astsubay, 2'si ilişiği kesilmiş askeri öğrenci, 1'i halen görevde olmak üzere 7'si mahrem imam toplam 19 şüpheli belirlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 24 kişinin yakalanması için Ankara merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

FETÖ/PDY'nin kamu mahrem yapılanmasına de soruşturma yürütüldü. Haklarında örgüt üyelik ve iltisaklarını gösteren tanık beyanı, ankesör/ardışık arama, örgüt tarafından yapılan referans ve derecelendirme bilgileri gibi çeşitli deliller elde edilen 21 aktif kamu personeli ile 3 özel sektör çalışanı olmak üzere toplam 24 şüpheli saptandı. Şüphelilerin yakalanması için Ankara genelinde eş zamanlı operasyon başlatıldı.