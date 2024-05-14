- Asayiş

Güvenlik kamerasını kırdı, park halindeki otomobili yaktı

Ataşehir'de sokağa gelen şüpheli, güvenlik kamerasını kırdıktan sonra park halindeki otomobili yaktı. Otomobili saran alevler, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Güvenlik kamerasını kırdı, park halindeki otomobili yaktı
Güvenlik kamerasını kırdı, park halindeki otomobili yaktı
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Olay, saat 04.00 sıralarında İçerenköy Mahallesi Bahçe Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre sokağa gelen şüpheli, çevreyi gören güvenlik kameralarından birini kırarken diğerinin yönünü değiştirdi. Güvenlik kameralarını etkisiz hale getiren şüpheli, park halindeki otomobili ateşe vererek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangının ardından otomobil kullanılmaz hale geldi. Polis olay ile ilgili inceleme başlattı.

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14 May 2024 - 08:32 DHA İstanbul- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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