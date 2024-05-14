Güvenlik kamerasını kırdı, park halindeki otomobili yaktı

Olay, saat 04.00 sıralarında İçerenköy Mahallesi Bahçe Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre sokağa gelen şüpheli, çevreyi gören güvenlik kameralarından birini kırarken diğerinin yönünü değiştirdi. Güvenlik kameralarını etkisiz hale getiren şüpheli, park halindeki otomobili ateşe vererek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangının ardından otomobil kullanılmaz hale geldi. Polis olay ile ilgili inceleme başlattı.