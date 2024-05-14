İki katlı ev yandı

Yangın, akşam saatlerinde Cumayeri ilçesine bağlı Ören köyünde Ali Özsoy’a ait evde meydana geldi. İki katlı evin çatısında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Çatıdan başlayan yangın binayı sararken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İki katlı evi saran alevlere müdahale için Düzce’nin yanı sıra Gümüşova ve Cumayeri ilçelerinden olay yerine takviye ekipler gönderildi. İtfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasının ardından yangın söndürülürken iki katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldi.
İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini tespit etmek için çalışma başlattı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.