İki katlı ev yandı

Yangın, akşam saatlerinde Cumayeri ilçesine bağlı Ören köyünde Ali Özsoy’a ait evde meydana geldi. İki katlı evin çatısında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Çatıdan başlayan yangın binayı sararken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İki katlı evi saran alevlere müdahale için Düzce’nin yanı sıra Gümüşova ve Cumayeri ilçelerinden olay yerine takviye ekipler gönderildi. İtfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasının ardından yangın söndürülürken iki katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini tespit etmek için çalışma başlattı.