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Otomobil, bariyerlere çarptı:2 kişi yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilin kontrolden çıkıp bariyerleri çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Otomobil, bariyerlere çarptı:2 kişi yaralandı mask
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Kaza, gece saatlerinde Kozan-Feke Karayolu Tersakan mevkisinde meydana geldi. Hayri E. (63) yönetimindeki 01 RV 181 plakalı otomobil, iddiaya göre yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp bariyerlere çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü ve yanında bulunan Hüseyin Ö. (52), itfaiye erlerince çıkartılarak, sağlık ekibine teslim edildi. 2 yaralı ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan sürücü Hayri E., buradaki ilk müdahalenin ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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14 May 2024 - 04:01 DHA Adana/ Kozan- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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