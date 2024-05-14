Otomobil, bariyerlere çarptı:2 kişi yaralandı

Kaza, gece saatlerinde Kozan-Feke Karayolu Tersakan mevkisinde meydana geldi. Hayri E. (63) yönetimindeki 01 RV 181 plakalı otomobil, iddiaya göre yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp bariyerlere çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü ve yanında bulunan Hüseyin Ö. (52), itfaiye erlerince çıkartılarak, sağlık ekibine teslim edildi. 2 yaralı ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan sürücü Hayri E., buradaki ilk müdahalenin ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi.
Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.