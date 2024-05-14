- Asayiş

Sivas'ta silahlı kavga

Sivas'ta C.K., çıkan tartışma sırasında Sadullah Kaya (33) ile M.Ö.'yü tabancayla vurdu. Sadullah Kaya (33) hayatını kaybederken, M.Ö. ağır yaralandı. Şüpheli C.K. ise gözaltına alındı.

Sivas'ta silahlı kavga
Sivas'ta silahlı kavga
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Olay, saat 15.30 sıralarında Sivas'ın Kardeşler Mahallesi 38’inci sokakta bulunan boş dükkan içinde meydana geldi. C.K. ile Sadullah Kaya ve M.Ö. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. C.K., yanındaki tabancayla Sadullah Kaya ve M.Ö.'ye ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler, Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı M.Ö. ise ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli C.K., polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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14 May 2024 - 03:32 DHA Sivas- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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