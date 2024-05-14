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Türk Yıldızları'ndan, Türk Dil Bayramı'nda gösteri

Karaman'da 747'nci Türk Dil Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen törende Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın akrobasi timi Türk Yıldızları gösteri yaptı. Gösteri yüzlerce kişi tarafından ilgiyle izlendi.

Türk Yıldızları'ndan, Türk Dil Bayramı'nda gösteri
Türk Yıldızları'ndan, Türk Dil Bayramı'nda gösteri
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Karamanoğlu Mehmet Bey'in 13 Mayıs 1277 yılında Türkçe'yi resmi dil olarak ilan etmesi nedeniyle Karaman'da her yıl 10-13 Mayıs tarihlerinde arasında Türk Dil Bayramı kutlanıyor. Kutlamalar kapsamında bu yıl Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları gösteri yaptı. Türk Dünyası Kültür Parkı'nda toplanan kalabalık ise gösteriyi ilgiyle izledi.

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14 May 2024 - 03:27 DHA Karaman- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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