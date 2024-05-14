- Asayiş

Edirne'de, park halindeki TIR'a çarptı

Edirne'de park halindeki TIR’a çarpan otomobilin sürücüsü E.E.Ö., yaralandı.

Edirne'de, park halindeki TIR'a çarptı
Edirne'de, park halindeki TIR'a çarptı
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Kaza, akşam saatlerinde TEM Otoyolu’nun Edirne gişeleri yakınlarında meydana geldi. E.E.Ö. yönetimindeki 22 ADG 843 plakalı otomobil, T.O. idaresindeki park halinde bulunan 34 AD 8751 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Otomobil sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. E.E.Ö. olay yerindeki tedavisinin ardından ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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14 May 2024 - 02:53 DHA Edirne- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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