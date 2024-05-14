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Van'da 1 güvenlik korucusu şehit oldu

Van'ın Çatak ilçesindeki Belbuka Kalekol Üs Bölgesine yıldırım çarpması sonucu 1 korucu şehit oldu.

Van'da 1 güvenlik korucusu şehit oldu
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Olay bugün öğleden sonra Çatak ve Şırnak'ın Beytüşşebap ilçeleri arasındaki Kato Jirka bölgesinde bulunan 3 bin rakımdaki Belbuka Kalekol Üs Bölgesi mevkisinde meydana geldi. Gök gürültülü sağanak yağmurun etkisini sürdürdüğü bölgede, üs bölgesine yıldırım düştü. Bu sırada üs bölgesinde görevli bulunan güvenlik korucusu Çetin Şeylan'a (36) yıldırım isabet etti. Olay yerinde hayatını kaybeden Şeylan’ın cenazesi Çatak Devlet Hastanesi'ne getirildi.

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14 May 2024 - 02:35 DHA Van- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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