- Çevre

Kastamonu'da kar etkili oldu

Kastamonu- Tosya yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanırken, çok sayıda araç mahsur kaldı. Karayolları ekipleri yol açma çalışması başlattı.

Kastamonu'da kar etkili oldu
Kastamonu'da kar etkili oldu
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Kastamonu'da 1590 rakımlı Ilgaz Dağı geçidinde gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeni ile kapanan yolda yolcu otobüsü ve birçok otomobil mahsur kaldı. Kar yağışının etkisiyle kapanan yolun ulaşıma açılması için ekipler çalışma başlattı. Bölgede birçok köy yolu da ulaşıma kapandı. Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

# Kar, etkili, öldü, ile

14 May 2024 - 02:05 DHA Kastamonu- Çevre

Mahreç  Dha Ajansı

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