- Asayiş

'2 PKK’lı terörist teslim oldu '

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı teröristin, Habur’daki Hudut Karakoluna teslim olduğunu açıkladı.

'2 PKK’lı terörist teslim oldu ' mask

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya platformu X üzerinden  yapılan paylaşımda, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır" ifadeleri kullanıldı.

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14 May 2024 - 02:00 Ankara- Asayiş

Mahreç  Zehra Önen

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