'2 PKK’lı terörist teslim oldu '

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya platformu X üzerinden yapılan paylaşımda, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır" ifadeleri kullanıldı.

Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim oldu.



Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır! #MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/jr1gW5vGHg — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 13, 2024