ABB'den Âşık Mahzuni Şerif' anısına konser

Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal medya platformu X üzerinden yapılan paylaşımda:
"Halk Ozanımız Âşık Mahzuni Şerif'i vefatının 22. yıl dönümünde unutulmaz eserleriyle anıyoruz.
16 Mayıs akşamı saat 20.00’de Şef Kemal Günüç yönetimindeki orkestra ile gerçekleştireceğimiz senfonik konserde, Ender Balkır ve Duygu Kutlu unutulmaz eserleri seslendirecek.
Konum: Gençlik Parkı Havuz Önü" denildi.
Halk Ozanımız Âşık Mahzuni Şerif'i vefatının 22. yıl dönümünde unutulmaz eserleriyle anıyoruz.
16 Mayıs akşamı saat 20.00’de Şef Kemal Günüç yönetimindeki orkestra ile gerçekleştireceğimiz senfonik konserde, Ender Balkır ve Duygu Kutlu unutulmaz eserleri seslendirecek.
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— Ankara Büyükşehir (@ankarabbld) May 13, 2024
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.