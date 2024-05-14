14 May 2024 - 01:54- Gündem G:

ABB'den Âşık Mahzuni Şerif' anısına konser

Ankara Büyükşehir Belediyesi: "Halk Ozanımız Âşık Mahzuni Şerif'i vefatının 22. yıl dönümünde unutulmaz eserleriyle anıyoruz." ifadelerine yer verdi.

ABB'den Âşık Mahzuni Şerif' anısına konser mask

Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal medya platformu X üzerinden yapılan paylaşımda:

"Halk Ozanımız Âşık Mahzuni Şerif'i vefatının 22. yıl dönümünde unutulmaz eserleriyle anıyoruz.

16 Mayıs akşamı saat 20.00’de Şef Kemal Günüç yönetimindeki orkestra ile gerçekleştireceğimiz senfonik konserde, Ender Balkır ve Duygu Kutlu unutulmaz eserleri seslendirecek. 

Konum: Gençlik Parkı Havuz Önü" denildi.

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14 May 2024 - 01:54 Ankara- Gündem

Mahreç  Melisa Sapaz

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