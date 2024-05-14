Kızıl Goncalar sezon finali ne zaman?

NOW TV'de her pazartesi saat 20.00'de yayınlanan Kızıl Goncalar dizisinin sezon finalinin ne zaman olacağı sorusu izleyicilerde büyük bir merak uyandırdı.
18.bölümü geride bırakan bu popüler dizinin sezon finali, 20 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de NOW TV ekranlarında izleyicilerle buluşacak. İzleyiciler, bu heyecan dolu final bölümünü sabırsızlıkla bekliyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.