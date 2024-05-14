Kızıl Goncalar sezon finali ne zaman?

NOW TV'de her pazartesi saat 20.00'de yayınlanan Kızıl Goncalar dizisinin sezon finalinin ne zaman olacağı sorusu izleyicilerde büyük bir merak uyandırdı.

18.bölümü geride bırakan bu popüler dizinin sezon finali, 20 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de NOW TV ekranlarında izleyicilerle buluşacak. İzleyiciler, bu heyecan dolu final bölümünü sabırsızlıkla bekliyor.