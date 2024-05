Kızıl Goncalar'da sezon finaline yaklaşırken unutulmaz bir bölüm daha geride kaldı. Her pazartesi saat 20.00'de NOW TV'de yayınlanan sevilen dizi Kızıl Goncalar'da e Cüneyd'in annesi öldürüldü mü? Kızıl Goncalarda katil kim? sorusu izleyicilerde merak uyandırdı.Cüneyd, annesinin ölümüyle ilgili ayrıntıyı hatırladı. Cüneyd Zeynep'e boşanma hakkını verdi. Zeynep Cüneyd'den ayrılacakken, Cüneyd birden annesini öldüren amcası Sadi Hüdayi olduğunu hatırladı. 18. bölüm geri kalırken sezon finalinde yaşanacaklar merak konusu oldu.