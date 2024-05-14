14 May 2024 - 01:07- Magazin G:

Cüneyd'in annesi öldürüldü mü?

NOW TV'de yayınlanan Kızıl Goncalar dizisinde Cüneyd'in annesi öldürüldü mü? Kızıl Goncalarda katil kim? sorusu izleyenlerin merak konusu oldu.

Cüneyd'in annesi öldürüldü mü? mask

Kızıl Goncalar'da sezon finaline yaklaşırken unutulmaz bir bölüm daha geride kaldı.  Her pazartesi saat 20.00'de NOW TV'de yayınlanan  sevilen dizi Kızıl Goncalar'da e Cüneyd'in annesi öldürüldü mü? Kızıl Goncalarda katil kim? sorusu izleyicilerde merak uyandırdı.Cüneyd, annesinin ölümüyle ilgili ayrıntıyı hatırladı. Cüneyd Zeynep'e boşanma hakkını verdi. Zeynep Cüneyd'den ayrılacakken, Cüneyd birden annesini öldüren amcası Sadi Hüdayi olduğunu hatırladı. 18. bölüm geri kalırken sezon finalinde yaşanacaklar merak konusu oldu.

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14 May 2024 - 01:07 - Magazin

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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