Kızıl Goncalar'da sezon finaline yaklaşırken unutulmaz bir bölüm daha geride kaldı. Her pazartesi saat 20.00'de NOW TV'de yayınlanan sevilen dizi Kızıl Goncalar'da e Cüneyd'in annesi öldürüldü mü? Kızıl Goncalarda katil kim? sorusu izleyicilerde merak uyandırdı.Cüneyd, annesinin ölümüyle ilgili ayrıntıyı hatırladı. Cüneyd Zeynep'e boşanma hakkını verdi. Zeynep Cüneyd'den ayrılacakken, Cüneyd birden annesini öldüren amcası Sadi Hüdayi olduğunu hatırladı. 18. bölüm geri kalırken sezon finalinde yaşanacaklar merak konusu oldu.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.