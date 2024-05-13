Kamuda tasarruf hangi alanlarda geçerli?

'Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'ne dair sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan Gazeteci, Yazar Şamil Tayyar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kamuda tasarruf programı 8 başlıkta açıklandı.

Taşıt/bina/lojman alımına, istihdama ve diğer cari harcamalara sınırlama getiriliyor, yatırımlarda öncelikler belirleniyor.

Aslında olması gereken, buydu zaten. AK Parti ilk yıllarında ülkeyi böyle yönetiyordu.

Bu programa geçiş için sandıkta bunca dayak yemeye gerek var mıydı?

Neticede niyet beyanı açısından önemli demiştik. Sandık mesajının adrese ulaştığını görmek değerli.

Tasarrufun rakamsal büyüklüğünün ötesinde, milletin gözüne sokar gibi yapılan verimsiz, görgüsüz ve fuzuli harcamaların kesilmesi, toplumsal psikolojinin rehabilitasyonu açısından kayda değer.

Bu haliyle içerik tatmin edici değil ama kayıt dışılığın önlenmesi ve vergi adaletinin sağlanması gibi farklı alanlarda yapılacağı açıklanan programlarla daha fazla mesafe alınabilir.

Bu vesileyle sözü edilmeyen kamu idari reformuna da ihtiyaç olduğunu eklemiş olayım.

Programa dair izleme ve kayıt sisteminin kurulması iyi olmuş, programın uygulanma ihtimalini artırır.

Bu küçük dokunuş bile ağır eleştirilere rağmen toplumda heyecan uyandırıyorsa, varın gerisini siz düşünün.

Millete güvenin, sesine kulak verin, sizi asla yalnız bırakmaz.

Hayırlı olsun, devamı gelsin İnşallah"