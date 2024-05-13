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Fenerbahçe Beko normal sezonu galibiyetle bitirdi

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30’uncu ve son haftasında evinde konuk ettiği Büyükçekmece Basketbol'u 92-90 mağlup etti.

Fenerbahçe Beko normal sezonu galibiyetle bitirdi mask
Fenerbahçe Beko normal sezonu galibiyetle bitirdi
Fenerbahçe Beko normal sezonu galibiyetle bitirdi
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Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30’uncu ve son haftasında evinde konuk ettiği Büyükçekmece Basketbol'u 92-90 mağlup etti. Bu sonucun ardından Fenerbahçe Beko normal sezonu 25 galibiyetle kapattı ve play-off'ta Aliağa Petkimspor ile eşleşti. Büyükçekmece Basketbol ise 17'nci kez parkeden mağlup ayrılarak play-off dışında kaldı.

Sarı-lacivertli ekip, play-off çeyrek final serisi ilk maçında 16 Mayıs Perşembe günü 18:00’de Aliağa Petkim’i konuk edecek.

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13 May 2024 - 21:05 DHA İstanbul- Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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