Fenerbahçe Beko normal sezonu galibiyetle bitirdi

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30’uncu ve son haftasında evinde konuk ettiği Büyükçekmece Basketbol'u 92-90 mağlup etti. Bu sonucun ardından Fenerbahçe Beko normal sezonu 25 galibiyetle kapattı ve play-off'ta Aliağa Petkimspor ile eşleşti. Büyükçekmece Basketbol ise 17'nci kez parkeden mağlup ayrılarak play-off dışında kaldı.
Sarı-lacivertli ekip, play-off çeyrek final serisi ilk maçında 16 Mayıs Perşembe günü 18:00’de Aliağa Petkim’i konuk edecek.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.