Fenerbahçe Beko normal sezonu galibiyetle bitirdi

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30’uncu ve son haftasında evinde konuk ettiği Büyükçekmece Basketbol'u 92-90 mağlup etti. Bu sonucun ardından Fenerbahçe Beko normal sezonu 25 galibiyetle kapattı ve play-off'ta Aliağa Petkimspor ile eşleşti. Büyükçekmece Basketbol ise 17'nci kez parkeden mağlup ayrılarak play-off dışında kaldı.

Sarı-lacivertli ekip, play-off çeyrek final serisi ilk maçında 16 Mayıs Perşembe günü 18:00’de Aliağa Petkim’i konuk edecek.