"Hamas'ı terör örgütü olarak görmüyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Cumhurbaşkanlığı külliyesinde baş başa yaptıkları görüşme ve heyetlerin bir araya gelmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, "Bildiğiniz üzere Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyimizin 5'nci toplantısı çerçevesinde aralık ayında Atina'yı ziyaret etmiştim. Diyalog kanallarını açık tutma, ilişkilerimizde yaşanan ivmeyi geliştirme noktasında karşılıklı mutabatımızı teyit etmiştik. Bu müşterek anlayışı, dostane ilişkiler ve iyi komşuluk hakkında, 'Atina Bildirgesi' ile kayıt altına almıştık. Değerli Kiryakos'un 5 ay sonra iadeyi ziyarette bulunması bu mutabakatın bir yansımasıdır. Kendisine ikili münasebetlerimizi ilerletme konusundaki samimiyeti dolayışla teşekkür ediyorum. Türkiye ve Yunanistan arasındaki iş birliği ruhunun güçlenmesinin hem her iki ülke, hem de tüm bölgemiz için hayırlı olacağı inancındayız. Sayın başbakanla biraz önce dar kapsamlı son derece verimli, samimi ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmelerimizde ikili gündemimizde yer alan konuları etraflıca gözden geçirdik. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 6 milyar dolar olarak gerçekleşen ikili ticaretimizi 10 milyar dolara çıkarma hedefiyle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

'YUNANİSTANLA TERÖRLE MÜCADELE KONUSUNDA ANLAYIŞ BİRLİĞİMİZ GÜÇLENİYOR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin deprem kuşağında yer aldığını kaydederek, "Tabii afetler karşısında komşuluk hukukunun gereğini hep yerine getirmiş. Birbirlerinin yardımına ilk koşan ülkelerden olmuştur. Yine bugün imzalanan, 'Afet ve Acil Durum Yönetimi Alanında Mutabakat Zaptı' bu kulvardaki ahdi zeminimizi sağlamlaştırmıştır. Ziyaret vesilesiyle imzalanan sağlık ve tıp bilimleri arasındaki anlaşmayla da işbirliğimizi tahkim etmiş olduk. Görüşmelerimizde Türk – Yunan ilişkilerindeki bağlantılı sorunları da ele aldık. Atina Bildirgesinde çerçevesi çizildiği şekilde sorunlarımızı samimi diyalog, iyi komşuluk ve uluslararası hukuk dahilinde çözme irademize bağlıyız. FETÖ, PKK ve DHPC gibi terör örgütleri ile mücadele de gündemimizin ilk sırasındaydı. Yunanistan ile terörle mücadele konusunda anlayış birliğimiz giderek güçleniyor. Terör örgütlerine bölgemizin geleceğinde yer olmadığına dair mutabıkız. Komşumuz ve NATO müttefikimiz Yunanistan'dan beklentilerimizi bugün Sayın Başbakanla bir kez daha paylaştım. Azınlık konusuna iki ülke arasında beşeri bir dostluk köprüsü olarak görüyoruz. İlişkilerimizdeki olumlu atmosferin Yunanistan'daki Türk azınlık ve soydaşlarımızın haklarının karşılanmasına katkı sağlamasını bekliyoruz. Kıbrıs Sorunu'nun adadaki gerçekler temelinde adil ve kalıcı bir çözüme kavuşturulması mühimdir. Böyle bir adımın atılması tüm bölgemizin istikrar ve huzurunu güçlendirecektir" diye konuştu.

'TÜRKİYE İSRAİL'İ ATEŞKESE ZORLAMAYA DEVAM EDECEK'

Görüşmede Gazze'de yaşanan soykırım başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele aldıklarını belirten Erdoğan, "İsrail yönetimi ateşkes çağrılarına kulak tıkadığı gibi, destekçilerine dahi meydan okumaktan geri duymuyor. Vicdan sahibi tüm kesimlerin çağrılarına rağmen masum sivillerin son sığınağı olan Refah'ı acımasız bir şekilde hedef almaya devam ediyor.15 bini çocuk, 35 bini aşan Filistinli masum sivilin katledilmesi konusunda batılı ülkeler başta olmak üzere uluslararası toplum sesini artık daha gür çıkarmalıdır. Doğudan batıya bu zulme ortak olmayalım çağrısıyla her hafta meydanları dolduran tüm vicdanlı insanları buradan bir kez daha saygıyla selamlıyoruz. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun Filistin'in tam üyeliği konusunda aldığı karar, kalıcı çözümün anahtarının 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve toprak bütünlüğüne haiz Filistin Devleti'nin tesisi olduğunu göstermiştir. Yunanistan'ın da kararı destekleyen 143 ülke arasında yer almasından memnuniyet doyduk. Filistinli kardeşlerimiz adına Sayın Başbakan'a teşekkürlerimi iletiyorum. Türkiye olarak İsrail'i ateşkese zorlamaya ve Filistin Devleti'nin tanınırlığını artırmaya yönelik diplomatik temaslarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" diye konuştu.

'SOMUT VE YAPICI FİKİRLERE YOĞUNLAŞMAKTA KARARLIYIZ'

Erdoğan, Türkiye ve Yunanistan arasındaki diyalog zeminin sağlanması halinde sorunların çözülebileceğine işaret ederek, "Türkiye herkesin malumu olduğu üzere kültürel mirasın korunması noktasında örnek alınan bir ülkedir. Sayın Başbakan'a da belirttiğim üzere Kariye Camiini 2020 yılında aldığımız karar sonrasında, titiz bir çalışması sonucu yeniden ibadete ve ziyarete açtık. Unesco kültür varlığı olan her bir eserin korunmasına, milletimiz ile birlikte tüm insanlığın istifadesine sunulmasına büyük önem veriyoruz. Kariye Camisi de yeni kimliğiyle herkesin ziyaretine açıktır. Biz pozitif gündeme bu minvalde somut ve yapıcı fikirlere yoğunlaşmakta kararlıyız" dedi.

'HEDEFLERİ GERÇEKLEŞTİRME KONUSUNDA KARARLI OLDUĞUMUZU TEKRARLAYABİLİRİM'

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ise 10 ay içerisinde 4'ncü kez Ankara'yı ziyaret ettiğini vurgulayarak, "Bu ziyaretlerin sayısı şunu gösteriyor, iki komşu olarak aramızdaki anlayış ve ilişki ortamı devamlı daha olumlu bir şekilde gelişiyor. Ve bu pozitif ilişkiler, çok olumlu bir havayı gerçekleştirmemize yardımcı oluyor. Biz tabii ki Atina'da gerçekleştirdiğimiz 5'nci Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısında ve imzalanan mutabakat zaptı ardından bu olumlu gelişmeleri devam ettirmeye kararlı olduğumuzu gösterdik. Özellikle güven artırıcı önlemler ve başka pozitif işbirliği ajandası bizim yöremizde istikrarı sağlayacak önemli önlemlerdir. Bu yaklaşım elle tutulur sonuç vermiş oluyor ve tabii ki bu sonuçları kazan kazan zemininde elde etmiş oluyoruz. Mesela ekonomi ki siz buna değindiniz, yani yatırımlar artmıştır ve ekonomik işbirliği hacmi gün be gün gelişmektedir. Aynı zamanda geçen mart ayında Türk ve Yunan iş adamları çok önemli bir konsey gerçekleştirdi. Tabii ki bu konsey üyelerinin çalışmaları sayesinde biz ortaya koyduğumuz hedefi gerçekleştirmek konusunda kararlı olduğumuzu da tekrar edebilirim" ifadelerini kullandı.

'HAMAS DİRENİŞ ÖRGÜTÜDÜR'

Kiryakos'un açıklamalarının ardından yeniden konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mutabık kalmadığımız çok önemli bir konu var o da, ben Hamas'ı bir terör örgütü olarak görmüyorum. Tam aksine Hamas, 1947'den itibaren toprakları işgal edilmiş ve bu topraklarının işgalinden sonra da topraklarını koruma altına alan bir direniş örgütüdür. Bu direniş örgütü, ne yazık ki İsrail'in acımasız saldırılarında 45 bini bulan şu andaki insan kaybına karşı oraları koruma mücadelesi veren bir direniş örgütü konumundadır. Bunu görmemiz lazım" dedi.

'BİN HAMAS MENSUBU HASTENELERİMİZDE TEDAVİ ALTINDA'

Yunanistan'ın Birleşmiş Milletler Zirvesinde, Filistin'in tam üyelik hakkının yeniden görüşülmesine dair oylama da, 'Evet' oyu verdiğine işaret eden Erdoğan, "Sizler de nitekim bu acımasızlığa, katliama ortak olmadınız ve bundan dolayı da sizlere ayrıca ben de teşekkür ediyorum. Ama şimdi orada bir terör örgütü olmadığını, sizler de ortaya koydunuz ama şimdi burada, 'Terör örgütü' derseniz buna üzülürüz. Ben asla Hamas'ı bir terör örgütü olarak görmüyorum ve şu an itibariyle adım adım takip ediyorum. Ülkemde şu an 1000'i aşkın Hamas'ın mensupları hastanemizde, hepsi tedavi altında, böyle işi sürdürüyoruz. Sizlerin burada yanlış bir yaklaşımınız olabilir, ben bu yaklaşımınıza asla katılmıyorum, katılamam. Bu haksızlık olur çünkü bunca Hamaslı öldürülüyor. Bütün bunlar karşısında 1947'den bugüne kadar topraklarından sürekli tecrit edilen, toprakları İsrail tarafından işgal edilen Hamas'a eğer sizler terör örgütü derseniz üzülürüm" diye konuştu.

'ATEŞKES KONUSUNDA MUTABIKIZ'

Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri üzerine, "İsterseniz gelin mutabık kalmadığımız konusunda mutabık olalım. Ancak hemen bir ateşkes imzalanması konusunda mutabık olduğumuzu söyleyebiliriz. Çünkü Filistinli halk da bu acımasız politikaların kurbanıdır" ifadelerini kullandı.