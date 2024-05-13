Fenerbahçe Kulübü’nde yaklaşan Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı öncesinde başkan adayları netleşmeye devam ediyor. Mevcut başkan Ali Koç’un bir dönem daha göreve talip olmasının ardından kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım da aday olmaya karar verdi. Uzun bir süredir çalışmalarını sürdüren Yıldırım, eski yönetimindeki kişiler ve üyelerle yaptığı görüşmelerin ardından başkanlığa tekrardan adaylığını koydu. Aziz Yıldırım’a çok sayıda üyenin başkan adayı olması için imzalı destek verdiği ifade edilirken, Yıldırım basın toplantısı ya da yazılı açıklama yerine adaylığını resmi olarak bu akşam bazı televizyon kanallarına verdiği röportaj ile camiaya açıklayacak.
- Spor
Aziz Yıldırım yeniden Fenerbahçe başkan adayı oldu!
Fenerbahçe'de 1998-2018 yılları arasında başkanlık görevini üstlenen Aziz Yıldırım, haziran ayında yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurul'da başkanlık için aday olmaya karar verdi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.