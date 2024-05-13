Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Miçotakis, tören kıtasını selamladı. Törenin ardından baş başa ve heyetler arası görüşmelere geçildi. Görüşmede, Türkiye ve Yunanistan arasındaki ikili ilişkiler ve iş birliğinin geliştirilmesine yönelik adımların yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunacağı öğrenildi. Son 1 yıl içerisinde 4'üncü kez gerçekleştirilen görüşmelerin ardından Erdoğan ve Miçotakis'in ortak açıklama yapması bekleniyor.