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Karamanoğlu Mehmet Bey'in 746 yıl önce, 13 Mayıs 1277'de çıkardığı ve Türkçe'nin resmî dil olarak kabul edildiği fermanın yıl dönümü, günümüzde Türk Dil Bayramı olarak kutlanıyor.

Siyaset Bilimci Çiğdem Bayraktar, resmi sosyal medya hesabından Türk Dil Bayramı’nı kutladı.

Bayraktar, paylaşımında:

"Bugünden sonra divanda, dergahta, bargahta, mecliste ve meydanda Türkçe’den başka dil kullanılmayacaktır.

Karamanoğlu Mehmet Bey

13 Mayıs 1277

Türkçe kadim bir uygarlık dili, ulusal kültürün taşıyıcısı, ortak ifade aracıdır. Üzerinde asırların deneyimi vardır.

Türk Dil Bayramı kutlu olsun!" ifadelerini kullandı.