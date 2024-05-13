Diyarbakır’da sağanak

Ergani ilçesinde öğle saatlerinde sağanak, ardından dolu etkili oldu. Cadde ve sokaklar kısa sürede beyaza bürünürken, bazı vatandaşlar da araçlarının üzerini örtülerle kapatmaya çalıştı. Çiftçilerin bağ ve bahçelerinde zarar oluştuğu belirtildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.