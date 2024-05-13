Diyarbakır’da sağanak

Ergani ilçesinde öğle saatlerinde sağanak, ardından dolu etkili oldu. Cadde ve sokaklar kısa sürede beyaza bürünürken, bazı vatandaşlar da araçlarının üzerini örtülerle kapatmaya çalıştı. Çiftçilerin bağ ve bahçelerinde zarar oluştuğu belirtildi.