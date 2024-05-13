Ankara'da 19 Mayıs coşkusu başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Başkentte 3 gün boyunca devam edecek olan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu başlıyor!
Değerli sanatçılarımızın sevilen şarkılarını hep birlikte söylemek, bu coşkuya ortak olmak için ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ DOĞAL YAŞAM PARKI'nda buluşuyoruz.
17 Mayıs Gülşen
18 Mayıs Murat Boz
19 Mayıs Mor ve Ötesi
20.00 (Ring seferlerimiz : Zafer Çarşısı 16.00 Atatürk Orman Çiftliği 24.00)"
?? Başkentte 3 gün boyunca devam edecek olan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu başlıyor!
Değerli sanatçılarımızın sevilen şarkılarını hep birlikte söylemek, bu coşkuya ortak olmak için ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ DOĞAL YAŞAM PARKI'nda buluşuyoruz.
? 17 Mayıs… pic.twitter.com/lnAcJqStMp
— Ankara Büyükşehir (@ankarabbld) May 13, 2024
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.