13 May 2024 - 16:31- Gündem G:

Ankara'da 19 Mayıs coşkusu başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya platformu X üzerinden bir açıklama yaptı.

Ankara'da 19 Mayıs coşkusu başlıyor mask

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Başkentte 3 gün boyunca devam edecek olan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu başlıyor!

Değerli sanatçılarımızın sevilen şarkılarını hep birlikte söylemek, bu coşkuya ortak olmak için ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ DOĞAL YAŞAM PARKI'nda buluşuyoruz.

17 Mayıs Gülşen

18 Mayıs Murat Boz

19 Mayıs Mor ve Ötesi

20.00 (Ring seferlerimiz : Zafer Çarşısı 16.00 Atatürk Orman Çiftliği 24.00)"

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13 May 2024 - 16:31 Ankara- Gündem

Mahreç  Zehra Önen

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