2024 YILI İNŞAAT MALZEMELERİ, İNŞAAT DEMİRİ VE KERESTE MAL ALIM İŞİ

AKYURT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



2024 Yılı İnşaat Malzemeleri, İnşaat Demiri ve Kereste Mal Alım İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/618351

1-İdarenin a) Adı : AKYURT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : BEYAZIT MAHALLESI 9 MAYIS 90 CADDESI 34 06750 - AKYURT/ANKARA c) Telefon ve faks numarası : 3128441097 - 3128441010 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 2024 Yılı İnşaat Malzemeleri, İnşaat Demiri ve Kereste Mal Alım İşi b) Niteliği, türü ve miktarı : BİRİNCİ KISIM İNŞAAT MALZEMELERİ ALIMI 35 KALEM MUHTELİF MİKTARDA , İKİNCİ KISIM İNŞAAT DEMİRİ 4 KALEM TOPLAM 70 TON DEMİR , ÜÇÜNCÜ KISIM KERESTE ALIMI 9 KALEM TOPLAM 210 M³ KERESTE.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI LOJİSTİK TESİSLERİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DEPOSU VE AKYURT İLÇE SINIRLARI DAHİLİNDE GÖSTERİLECEK YERLER ç) Süresi/teslim tarihi : TUĞLA YIĞMA : (Dağıtım yerleri); Ahmetadil 1000 adet, Balıkhisar 2000 adet, Büğdüz 1000 adet, Cücük 1000 adet, Çam 500 adet, Çardakbağı 500 adet, Çınar 1000 adet, Elecik 1000 adet, Güzelhisar 1500 adet, Haydar 500 adet, Kalaba 1000 adet, Karacakaya 500 adet, Karacalar 500 adet, Karayatak 500 adet, Kızık 1000 adet, Kozayağı 1000 adet, Samut 500 adet, Şeyhler 500 adet, Teberik 1000 adet, Kozdere 200 adet, Yağızoğlu 500 adet, Yıldırım 1500 ve Uzunlar 500 adet olmak üzere toplam 23 mahalle mezarlıklarına ve Belediyemizin lojistik tesislerine 1800 adet olmak üzere toplam 21000 adet tuğla 20 gün içinde dağıtılacaktır. Teknik şartnamede yer alan malzeme listesinde 17 (dahil) ile 48 (dahil) inci arasındaki tüm kalemler sözleşme imzalandıktan sonra 30 (otuz) iş günü içinde tamamı Akyurt Belediyesi Lojistik Merkezi Fen İşleri Müdürlüğü depolarına teslim edilecektir. Diğer malzemeler kısım kısım ihtiyaçlar doğrultusunda Akyurt Belediyesi Lojistik Merkezi Fen İşleri Müdürlüğü depolarına teslim edilecektir ve herhangi bir nakliye ücreti ödenmeyecektir. Akyurt Belediyesi Lojistik tesislerindeki malzemelerin stok durumları haftada bir kontrol edilecek, stoklar bitmeden istenen miktarlarda malzemeler lojistik tesisine teslim edilecektir, Teslimat sırasında ürün miktarı çimento, kireç, alçı ve fayans yapıştırıcılar için 50 torbadan az olmayacak, kiremitler 1000 adetten az olmayacak, tuğlalar 400 adetten az olmayacak, bimsler 250 adetten az olmayacak ve kumlar 25 ton ile 30 ton arasında olacaktır. Bu miktarların altındaki siparişleri İdarenin kendi araçları ile Yüklenicinin şantiyesinden teslim alınacaktır. Çoklu siparişlerde yukarıda bahsedilen ürünlerin toplam miktarına göre işlem yapılacaktır, Malzemelerin nakliye aracına yüklenmesi, boşaltılması, istiflenmesi Yükleniciye aittir, Kiremit, mahya ve tuğlaların siparişi, sipariş verildiği gün dahil en geç beş takvim günü içeresinde teslim edilecek ve diğer malzemelerin teslimi ise en geç sipariş verildiği günün ertesi günü teslimi yapılacaktır, Kum malzemeleri için sevk irsaliyesinin yanında kantar fişi de ayrıca İdareye sunulacaktır. d) İşe başlama tarihi : sözleşme günü



3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 06.06.2024 - 14:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Akyurt Belediyesi Meclis Toplantı Salonu



4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.



5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.