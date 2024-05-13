MSB'den silah ve mühimmat açıklaması

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Pençe Kilit-Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinde tespit edilen teröristlere ait 4 bölmeli mağarada çok sayıda silah, mühimmat ve malzeme ele geçirildi. Ele geçirilerek imha edilen malzemeler şu şekilde:
1 adet 12,7 milimetre uçaksavar silahı ve yedek namlusu, 125 zırh delici mühimmatı, 1 Zagros keskin nişancı tüfeği ve şarjörü, 1 Dragunov keskin nişancı tüfeği ve 255 mühimmatı, 3 M-16 piyade tüfeği, 9 dolu şarjör ve 4 bin 575 mühimmatı, 2 adet 7,62 milimetre PKMS makinalı tüfek, 2 yedek namlu ve 1152 mühimmatı, 6 AK-47 piyade tüfeği ve 29 şarjör, 2 AT-4 tanksavar silahı, 1 RPO-Shmel tanksavar silahı, 1 RPG-7 roketatar silahı, 1 adet anti-personel mühimmatı, 4 anti-tank mühimmatı ve 2 sevk fişeği, 1 tekli bomba atar ve 165 sis mühimmatı, 1 adet 6'lı bomba atar ve 183 tahrip mühimmatı, 1 adet 60 milimetre havan, 4 savunma el bombası, 4 taarruz el bombası, 16 sis el bombası ve 53 el bombası fünyesi, 4 termal silah dürbünü, 4 keskin nişancı tüfeği dürbünü, 1 adet 3 ayaklı dürbün, 2 araç telsizi ve 5 el telsizi, 10 termal şemsiye ve çok sayıda muhtelif malzeme.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.