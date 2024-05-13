13 May 2024 - 15:39 - Gündem

Hüseyin Can Güner'den Soma paylaşımı

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, sosyal medya hesabı üzerinden 10 yıl önce yaşanan Soma Maden faciası ile ilgili bir paylaşımda bulundu.