Çanakkale'de beklenmedik kaza

Çanakkale’den Biga’ya giden Nihat Kahve yönetimindeki 17 ABL 306 plakalı minibüs, aynı yönde seyir halinde olan Özkan Kaya yönetimindeki 17 LA 850 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazada 7 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücüler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar Biga Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.