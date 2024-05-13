Çanakkale'de beklenmedik kaza

Çanakkale’den Biga’ya giden Nihat Kahve yönetimindeki 17 ABL 306 plakalı minibüs, aynı yönde seyir halinde olan Özkan Kaya yönetimindeki 17 LA 850 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazada 7 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücüler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar Biga Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.