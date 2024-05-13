Ankara'da uyuşturucu operasyonu

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Narkogüç' operasyonları düzenlendi. 32 ayrı adrese yapılan çalışmada, 85 şüpheli gözaltına alınırken; yapılan aramalarda yaklaşık 45 milyon lira değerinde 19 kilo 393 gram esrar, 4 kilo 300 gram skunk, 3 kilogram kokain, 2 kilo 300 gram Afyon sakızı, 1445 sentetik hap, 2 kilo 134 gram bonzai, 7 kilo 679 gram metamfetamin, 842 ecstasy hap, 2 bin 406 captagon, 7 tabanca, 62 tabanca fişeği, 9 hassas terazi ve 138 bin 628 lira para olmak üzere toplam 38 kilo 809 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüphelilerden 58'i tutuklandı.