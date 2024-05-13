Ankara'da uyuşturucu operasyonu

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Narkogüç' operasyonları düzenlendi. 32 ayrı adrese yapılan çalışmada, 85 şüpheli gözaltına alınırken; yapılan aramalarda yaklaşık 45 milyon lira değerinde 19 kilo 393 gram esrar, 4 kilo 300 gram skunk, 3 kilogram kokain, 2 kilo 300 gram Afyon sakızı, 1445 sentetik hap, 2 kilo 134 gram bonzai, 7 kilo 679 gram metamfetamin, 842 ecstasy hap, 2 bin 406 captagon, 7 tabanca, 62 tabanca fişeği, 9 hassas terazi ve 138 bin 628 lira para olmak üzere toplam 38 kilo 809 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Şüphelilerden 58'i tutuklandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.