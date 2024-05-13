Huzurevinde Anneler Günü kutlaması

Programa Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizlere Yardım Vakfı Genel Başkanı Gülgen Dural da katıldı. Özarslan, annelerle birlikte pasta keserek çiçek armağan etti. Huzurevi sakinlerine tek tek hal hatır soran Başkan Özarslan, “Kıymetli büyüklerim, eli öpülesi Yüce Türk milletinin asli unsuru olan annelerimiz iyi ki varsınız, iyi ki bizimle birliktesiniz. Yüce Mevla’m daha nice Anneler Günü’ne erişmeyi bizlere nasip etsin” dedi. Gönüllerince eğlenen anneler çalan şarkılara eşlik ederek dans ettiler.

Senenin her günü onların

Türk kültüründe annenin önemli bir yere sahip olduğuna değinen Özarslan, “Eli öpülesi annelerimizi senenin sadece bir günü değil senenin her günü her saniyesi baş tacı yapmamız gerekir. Yüce dinimiz ne diyor, “Cennet annelerin ayakları altındadır”. Türk kültüründe büyüğe, özellikle anaya saygının ne demek olduğunu bilen bir evladınız olarak sizlerin Anneler Günü’nü kutluyor, hepinizin ellerinden öpüyorum. İyi ki varsınız” dedi.

Keçiören’in dört bir yanında Anneler Günü kutlandı

Program sonrası Keçiören sokaklarını ve parkları gezen Başkan Özarslan kadınların Anneler Günü’nü kutlayarak çiçek armağan etti. İlçenin dört bir yanında Anneler Günü dolayısıyla kadınlara saksıda çiçek hediye edildi.