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Kayseri'de sopalı kavga

Kayseri'de, pazarcı esnafı arasında çıkan silah, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı.

Kayseri'de sopalı kavga
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Kayseri Kocasinan ilçesi Mimarsinan Semt Pazarı'nda meydana geldi. Pazarcı esnafı iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silah, bıçak ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada, Beytullah B. ve Ümit O. tabanca, Ayhan B. bıçak, Mutlu Can B. ile Bayram B. ise sopayla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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13 May 2024 - 14:16 DHA Kayseri- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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