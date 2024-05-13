Engellilerin hakları için mücadeleye devam ediyoruz!

Engelliler Haftası'nda, engellilerin haklarına erişim mücadelesine destek olmak amacıyla yeni bir platform kurulduğunu belirten SAHİM-SEN Başkanı Özlem Akarken, ‘‘Engellilerin haklarına erişimini savunan bir çağrıda bulunmak üzere bir araya geliyoruz. Bu nedenle, Engellilerin Haklarına Erişim Platformu'nu kurarak bu dönemde yaşanan zorluklara karşı birlikte hareket etme kararı alındı.’’ dedi.

Engellilik hareketi, bir zamanlar güçlü bir ses ve etkili bir mücadeleyle biliniyordu. Pandemi döneminde yaşanan engelli hak ihlallerini önlemek için iki ayrı platform kuruldu. Ancak, şu anda hareket, hiç olmadığı kadar durağan bir döneme girmiş durumda. Engellilerin Ulaşımda Hakları Platformu ve Engellilerin İstihdamda Hakları Platformu gibi önemli girişimler, TCDD'nin ulaşım hakkını kısıtlamasına ve toplu taşıma araçlarının erişilebilirliğinin ertelenmesine karşı çıkmak amacıyla kurulmuştu.

Bu platform, içinde SAHİM-SEN Engelliler Komisyon Başkanı Ayşe Sarı liderliğindeki birlikte güçlenme çabası ve sivil toplum kuruluşlarının etkin katılımıyla birçok kazanım elde etti. O günlerden bu yana engellilik hareketi, hiç olmadığı kadar durağan bir döneme girdiğini belirten Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİM-SEN) Başkanı Özlem Akarken, ‘‘Haklara erişimde zorlanıldığı kazanımları kaybedildiği günler oluşmuştur. Bunun en önemli nedeni, engellilerin örgütlü mücadeleden uzaklaşmasıdır. Örgütlü mücadele olmadığı için, sesler duyulmuyor.’’ dedi.

‘‘Örgütlü Mücadele İçin Ayağa Kalkıyoruz!’’

Engelli vatandaşların yaşadıkları ve adaletsizlik, artık sessiz kalamayacağımız bir noktaya geldi. Geçmişteki trajik olayları hatırlatan Özlem Akarken;

‘‘Yaşlı bir babanın, ardında bırakmamak için yaşadığı çaresizlikle 50 yaşındaki zihinsel engelli kızını ve kendisini vurarak hayatına son vermesini hatırlayalım. Bakım evinde gördüğü şiddet sonrası vefat eden otizmli çocuğumuzu hatırlayalım. SGK’nın, geri ödemeleri güncellemediği için tıbbi araç ve gereçleri alınamadığı yaşanılan ekonomik güçlük nedeniyle kalitesiz tıbbi malzeme almak zorunda kalındığı, nadir hastalığı olan birçok çocuğun ilaca erişimlerinin olmadığını hatırlayalım. Yakın zamanda seçimlerde, engelli adaylara yer verilmediğini hatırlayalım. Yıllarca sahip oldukları sürücü belgelerini, haksız yere kaybedenleri, istihdam edilmeyi bekleyen yüzbinlerce engelli genci hatırlayalım. Kamu ve üniversite hastanelerinde sağlık personeli olup, engelli çocuğu olan ana babaların çocuklarını eğitime götürmek için çabalarını hatırlayalım. Birçok annenin mesleğini bırakmak zorunda kalıp çocuğuyla mücadelesini hatırlayalım... Bakım hizmetlerinden sağlık hizmetlerine, istihdamdan eğitime kadar birçok alanda sorunlar çözüm bekliyor. İşte bu nedenle daha fazla beklemeden, Örgütlü Mücadele İçin Ayağa Kalkıyoruz!’’ açıklamasını yaptı.

‘‘Siz de Bize Katılın, Sözümüz Var!’’

Akarken, ‘‘Bizler, engelli bireylerin haklarına erişimini sağlamak amacıyla bir araya gelmiş olan platformun kurucuları olarak, Engellilerin Haklarına Erişim Platformu'nu oluşturulduk. Bu platform, engelli bireylerin tüm insan haklarına ayrımcılığa uğramadan erişimlerini sağlamak üzere kalıcı ve kapsayıcı bir çözüm olarak hayata geçirilmiştir. Çağrıcı STK temsilcileri olarak kurduğumuz platformlara destek veren tüm STK’lara, aktivistlere ve “Sözüm var!” diyen herkese, Engellilerin Haklarına Erişim Platformu’na destek vermeleri için Engelliler Haftası’nda çağrı yapıyoruz! Engellilerin haklarına erişimi sağlamak için örgütlü bir şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz…’’