Aydın Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Camiatik Mahallesi'nde yaptıkları yol denetiminde, şüpheli olduğu değerlendirmesiyle bir motosikletliyi durdurdu. Motosiklet sürücüsü B.H.M.'nin üzerinde ve evinde yapılan aramada, 56 paket halinde, satışa hazır toplam 63,78 gram esrar ele geçirildi. B.H.M., gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.H.M., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
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Kuşadası'nda esrarla yakalandı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, polisin şüpheli olduğunu değerlendirip durdurduğu motosikletin sürücüsü B.H.M.'nin üzerinde ve evinde, 56 paket halinde satışa hazır toplam 63,78 gram esrar ele geçirildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.