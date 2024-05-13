Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 6-13 Mayıs tarihlerinde, uyuşturucu ticareti yapan ve uyuşturucu kullanan kişilere yönelik düzenlenen 21 ayrı operasyonda, 36 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ve üst aramalarında 1 kilo 356 gram bonzai, 134 sentetik hap, 95,63 gram metamfetamin, 21 adet ecstasy, 1,44 gram esrar, 4 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ile 1 av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 25'i serbest bırakılırken, 11'i çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.