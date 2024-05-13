Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 6-13 Mayıs tarihlerinde, uyuşturucu ticareti yapan ve uyuşturucu kullanan kişilere yönelik düzenlenen 21 ayrı operasyonda, 36 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ve üst aramalarında 1 kilo 356 gram bonzai, 134 sentetik hap, 95,63 gram metamfetamin, 21 adet ecstasy, 1,44 gram esrar, 4 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ile 1 av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 25'i serbest bırakılırken, 11'i çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu
Eskişehir'de, uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik 8 günde düzenlenen 21 ayrı operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.